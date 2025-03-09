Школьник создал устройство для физических и когнитивных тренировок

Московский школьник спроектировал необычный тренажер. Он помогает поддерживать физическую активность и развивать когнитивные способности в игровой форме.

Тренажер представляет собой небольшое квадратное устройство с микросхемой. Оно связывает сигналы с напольных кнопок с программой на клавиатуре. Идею объединить игры с физической активностью сыну подсказала мама – врач-невролог. В итоге школьное задание быстро переросло в социально-значимый проект.

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