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08 апреля, 12:30

Культура

СМИ заявили о финансовых убытках модного дома покойного дизайнера Юдашкина

СМИ заявили о финансовых убытках модного дома покойного дизайнера Юдашкина

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В московском бутике дома Юдашкиных запустили распродажу мужской коллекции. Представители организации объясняют это подготовкой к продажам новой линии костюмов, однако СМИ пишут, что модный дом терпит убытки после смерти его основателя Валентина Юдашкина.

После ухода дизайнера из жизни компании "Шанти" и "Димакс", через которые идут продажи коллекций в России, перешли дочери Юдашкина Галине. За 2024 год первая фирма якобы потеряла более 6 миллионов рублей, вторая – почти 5.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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