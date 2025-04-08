СМИ заявили о финансовых убытках модного дома покойного дизайнера Юдашкина

В московском бутике дома Юдашкиных запустили распродажу мужской коллекции. Представители организации объясняют это подготовкой к продажам новой линии костюмов, однако СМИ пишут, что модный дом терпит убытки после смерти его основателя Валентина Юдашкина.

После ухода дизайнера из жизни компании "Шанти" и "Димакс", через которые идут продажи коллекций в России, перешли дочери Юдашкина Галине. За 2024 год первая фирма якобы потеряла более 6 миллионов рублей, вторая – почти 5.

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