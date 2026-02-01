Проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс производителей

Проект "Сделано в Москве" объединяет более 7,5 тысячи столичных производителей. За прошедший год к нему присоединилась тысяча новых брендов. В 2025 году все участники проекта получили свыше полутора миллиардов рублей дополнительной выручки, что на 50% больше показателя предыдущего года.

Росту прибыли способствовали партнерские программы с крупными маркетплейсами, сезонные городские мероприятия и открытие пяти фирменных магазинов в центрах "Место встречи". На официальном сайте проекта представлено более 36 тысяч наименований продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.