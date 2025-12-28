Мошенники активизировались перед Новым годом

Перед Новым годом мошенники активизировались, создавая копии сайтов турагентств и частных арендодателей. Они заманивают людей уникальными предложениями и низкими ценами, вынуждая быстро внести полную предоплату без заключения договора.

Еще действует предложение сыграть в "Тайного Санту" в интернете. Участникам обещают крупный денежный приз или дорогой смартфон в обмен на небольшой перевод на подарок незнакомцу. На практике деньги уходят аферистам, а после ввода данных карты и подтверждения операции кодом из СМС со счета жертвы может быть списана значительно большая сумма.

