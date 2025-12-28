Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 09:15

Безопасность

Мошенники активизировались перед Новым годом

Мошенники активизировались перед Новым годом

Сергей Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником

В Таиланде мошенники начали представляться риэлторами

Мошенники в РФ начали создавать фейковые сайты с услугами аниматоров

"Московский патруль": глава Росгвардии Золотов проверил работу столичного подразделения

МЧС предупредило о росте пожаров и несчастных случаев с детьми в новогодние праздники

Мошенники придумали схему обмана с продажей премиальных елок по низким ценам

"Новости дня": в России могут ввести единый цифровой идентификатор для интернет-сервисов

Эксперты предупредили о резком росте фальшивых сайтов и объявлений с услугами аниматоров

Новости Московского транспорта

Перед Новым годом мошенники активизировались, создавая копии сайтов турагентств и частных арендодателей. Они заманивают людей уникальными предложениями и низкими ценами, вынуждая быстро внести полную предоплату без заключения договора.

Еще действует предложение сыграть в "Тайного Санту" в интернете. Участникам обещают крупный денежный приз или дорогой смартфон в обмен на небольшой перевод на подарок незнакомцу. На практике деньги уходят аферистам, а после ввода данных карты и подтверждения операции кодом из СМС со счета жертвы может быть списана значительно большая сумма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДмитрий Козачинский

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика