25 февраля, 07:15Безопасность
Мошенники начали использовать имя портала mos.ru в своих схемах
Мошенники в своих схемах начали использовать имя портала mos.ru. Они отправляют москвичам рассылки якобы от службы безопасности. В сообщениях говорится о попытке входа в аккаунт на портале.
Пользователей просят связаться по указанному телефону. Во время разговора злоумышленники пытаются выманить деньги, личную информацию и коды доступа к онлайн-банку. Такие сообщения необходимо игнорировать, а по ссылкам из писем не переходить.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.