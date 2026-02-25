Мошенники начали использовать имя портала mos.ru в своих схемах

Мошенники в своих схемах начали использовать имя портала mos.ru. Они отправляют москвичам рассылки якобы от службы безопасности. В сообщениях говорится о попытке входа в аккаунт на портале.

Пользователей просят связаться по указанному телефону. Во время разговора злоумышленники пытаются выманить деньги, личную информацию и коды доступа к онлайн-банку. Такие сообщения необходимо игнорировать, а по ссылкам из писем не переходить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.