25 февраля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали использовать имя портала mos.ru в своих схемах

Россиян предупредили об опасности взлома "умной" техники в доме

"Деньги 24": ограничения для россиян из "черного списка" ЦБ могут смягчить

"Деньги 24": ЦБ предложил ограничить срок нахождения клиента в "черном списке"

В России предложили ограничить выдачу наличных денег в отделениях банков

Мошенники заявили о снижении числа обманутых людей в России

Мошенники стали использовать дипфейки для сбора денег к 23 февраля

Мошенники под видом тренеров по лыжам появились на Красной Поляне в Сочи

Новая схема обмана продавцов появилась в Сети

Хакеры научились красть личные данные россиян через "умные" пылесосы

Мошенники в своих схемах начали использовать имя портала mos.ru. Они отправляют москвичам рассылки якобы от службы безопасности. В сообщениях говорится о попытке входа в аккаунт на портале.

Пользователей просят связаться по указанному телефону. Во время разговора злоумышленники пытаются выманить деньги, личную информацию и коды доступа к онлайн-банку. Такие сообщения необходимо игнорировать, а по ссылкам из писем не переходить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

