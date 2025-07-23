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23 июля, 07:45

Безопасность

В России предложили оборудовать частные дома громоотводами

В России предложили оборудовать частные дома громоотводами

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В России предложили оборудовать частные дома громоотводами из-за частых гроз. Это может стать обязательным требованием при вводе жилья в эксплуатацию.

Дополнительно устанавливать громоотводы предлагается в уже построенных домах. В первую очередь, это касается деревянных строений и всех зданий в регионах, которые характеризуются частыми грозами. Речь идет, например, о Кубани и Урале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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