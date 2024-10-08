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08 октября, 09:00

Безопасность

Россиян предупредили о новых атаках мошенников через мессенджеры

Россиян предупредили о новых атаках мошенников через мессенджеры

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Мошенники все чаще обращаются к мессенджерам в поисках новых жертв. Как отмечают эксперты, этот тренд обусловлен тем, что мобильные операторы усиливают борьбу с телефонными аферистами, блокируя звонки.

Только с начала года заблокировали порядка 18 миллионов подозрительных вызовов. Кроме того, в приложениях теперь доступны новые функции для защиты от мошенников, что позволяет пользователям повысить уровень безопасности при общении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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