08 октября, 09:00Безопасность
Россиян предупредили о новых атаках мошенников через мессенджеры
Мошенники все чаще обращаются к мессенджерам в поисках новых жертв. Как отмечают эксперты, этот тренд обусловлен тем, что мобильные операторы усиливают борьбу с телефонными аферистами, блокируя звонки.
Только с начала года заблокировали порядка 18 миллионов подозрительных вызовов. Кроме того, в приложениях теперь доступны новые функции для защиты от мошенников, что позволяет пользователям повысить уровень безопасности при общении.
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