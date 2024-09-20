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Новости

Новости

20 сентября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: иномарка сбила курьера и въехала в окно магазина в Петербурге

Новости регионов: иномарка сбила курьера и въехала в окно магазина в Петербурге

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Иномарка вылетела на тротуар, сбила курьера и въехала в окно магазина в центре Санкт-Петербурга. В результате один мужчина госпитализирован, но находится в тяжелом состоянии. Выяснилось, что секундами ранее иномарке не уступила дорогу машина каршеринга, поэтому водитель не смог сориентироваться и потерял управление. По факту ДТП проводится проверка.

Между тем более 600 пожаров зафиксировано в Луганской Народной Республике за последние шесть суток. Об этом сообщают в МЧС. Почти 500 из возгораний – природные, более трех десятков из них перешли на населенные пункты. Общая площадь сгоревшей сухой растительности превысила 6,5 тысячи гектаров. Самая сложная обстановка в Станично-Луганском районе. Там борьба с огнем идет уже пять дней.

Тем временем в Иркутской области комбайн провалился в огромную яму во время уборки урожая. Водитель погиб. Предположительно, в поле образовалась карстовая воронка. По словам очевидцев, размеры провала составили около 10 метров. Работы на поле временно остановлены из-за риска образования новых воронок.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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