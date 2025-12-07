Форма поиска по сайту

07 декабря, 09:45

Безопасность

Эксперты предупредили россиян об опасности мошеннических новогодних открыток

В Москве активизировались мошенники, рассылающие сообщения с фотографиями знакомых

"Московский патруль": мошенники начали обманывать россиян с помощью гороскопов

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе охранных агентств

"Новости дня": мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

Мошенники в РФ начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда

В России началась волна квартирных краж

Мэр Москвы рассказал о развитии образования, транспорта и медицины в столице

Мошенники начали предлагать россиянам астрологический прогноз на 2026 год

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом предсказаний на 2026 год

В преддверии Нового года киберпреступники активизировали рассылку мошеннических электронных открыток. Эксперты предупреждают, что в праздничный период люди становятся менее бдительными, чем обычно.

Один неосторожный клик на такую картинку способен привести к заражению устройства вирусом, который откроет злоумышленникам доступ к банковским приложениям, паролям и всей личной информации жертвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

