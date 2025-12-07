Эксперты предупредили россиян об опасности мошеннических новогодних открыток

В преддверии Нового года киберпреступники активизировали рассылку мошеннических электронных открыток. Эксперты предупреждают, что в праздничный период люди становятся менее бдительными, чем обычно.

Один неосторожный клик на такую картинку способен привести к заражению устройства вирусом, который откроет злоумышленникам доступ к банковским приложениям, паролям и всей личной информации жертвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.