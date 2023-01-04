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09:15

Безопасность

Тактику "кочующих минометов" отрабатывают российские подразделения в тылу СВО

Тактику "кочующих минометов" отрабатывают российские подразделения в тылу СВО

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Минобороны показало работу российской артиллерии

Тактику "кочующих минометов" отрабатывают российские подразделения в тылу СВО. Кадры показало Минобороны. Прием позволяет подобраться ближе к противнику, нанести ему максимальный урон и избежать ответного удара.

Перед тем, как к выполнению своих боевых задач приступят минометчики, десантники и другие подразделения, территорию проходят саперы. От них зависит безопасность продвижения и людей и техники.

Работа российских войск – слаженная и отточенная: самих саперов во время их работы прикрывает артиллерия. В том числе, "Гиацинты" и "Грады". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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