Российская армия уничтожила украинское хранилище топлива у Днепропетровска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В министерстве обороны РФ рассказали об уничтожении украинского хранилища топлива силами российской артиллерии. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица", – отмечается в публикации.

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