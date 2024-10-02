Мошенники стали звонить москвичам под видом специалистов ЕМИАС

Телефонные мошенники стали звонить москвичам под видом специалистов Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом пишет столичный Депздрав.

Злоумышленники выманивают личные данные при помощи СМС. Также в столичном центре правопорядка предупредили об еще одной уловке аферистов, которые предлагают якобы бесплатно заменить счетчики воды.

Как обезопасить себя и не поддаться мошенникам – в эфире телеканала Москва 24.

