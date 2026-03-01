В Подмосковье инструкторы военно-патриотического клуба прошли курс спецподготовки. Подготовка проводилась в течение 2 дней.

Для участников сформировали обстановку повышенного риска, благодаря которой они смогли освоить базовые навыки спецназа. Под руководством профессионалов инструкторы освоили основы огневой подготовки, тактической медицины, оказания первой помощи и самообороны, а также управления беспилотниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

