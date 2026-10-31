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31 октября, 15:30

Общество

Почти 2 миллиона человек участвуют в волонтерской деятельности в Москве

Почти 2 миллиона человек участвуют в волонтерской деятельности в Москве

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Почти 2 миллиона человек участвуют в волонтерской деятельности в Москве, и порядка 20 тысяч из них помогают в медицинских учреждениях и на крупных городских мероприятиях.

Для добровольцев в сфере охраны здоровья 31 октября проходит специализированный форум, где они могут пообщаться с ведущими врачами и представителями общественных организаций, а также посмотреть новые технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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