Почти 2 миллиона человек участвуют в волонтерской деятельности в Москве, и порядка 20 тысяч из них помогают в медицинских учреждениях и на крупных городских мероприятиях.

Для добровольцев в сфере охраны здоровья 31 октября проходит специализированный форум, где они могут пообщаться с ведущими врачами и представителями общественных организаций, а также посмотреть новые технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.