31 октября, 09:15Транспорт
Правила возврата билетов на поезд изменятся в России с 1 декабря
Правила возврата билетов на поезд изменятся в России с 1 декабря. Теперь на это вводится сбор от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления. Об этом сообщили в РЖД.
Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше сбор. Изменения позволят снизить случаи массовых возвратов непосредственно перед отправлением поезда. Для тех, кто покупает билеты заранее, будет оставаться больше мест.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.