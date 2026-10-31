Правила возврата билетов на поезд изменятся в России с 1 декабря. Теперь на это вводится сбор от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления. Об этом сообщили в РЖД.

Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше сбор. Изменения позволят снизить случаи массовых возвратов непосредственно перед отправлением поезда. Для тех, кто покупает билеты заранее, будет оставаться больше мест.

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