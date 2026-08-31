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Новости

31 августа, 15:20

События

Жителям столицы рассказали о программе 39-й Московской международной книжной ярмарки

Жителям столицы рассказали о программе 39-й Московской международной книжной ярмарки

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С 2 по 6 сентября в Гостином Дворе пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. Литературные новинки привезут свыше 300 отечественных и зарубежных издателей, а для гостей подготовят сотни событий – от авторских встреч и презентаций до профессиональных дискуссий и спецпроектов. Почетным гостем ММКЯ в этом году выступит Китай.

Какие форматы и темы станут ключевыми в этом году? Что представит в рамках своей программы делегация Китайской Народной Республики? Как будут развиваться совместные издательские проекты и перспективы культурного сотрудничества?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали:

  • директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Григорьев;
  • инспектор II ранга управления импорта и экспорта Государственного управления по делам печати и публикаций КНР Цянь Шужэнь;
  • заместитель генерального директора Китайской корпорации по импорту и экспорту книг Лэй Цзяньхуа;
  • директор Московской международной книжной ярмарки, генеральный директор Дирекции международных книжных выставок и ярмарок Елена Гребенева;
  • программный директор Московской международной книжной ярмарки Татьяна Восковская.

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