31 августа, 15:20События
Жителям столицы рассказали о программе 39-й Московской международной книжной ярмарки
С 2 по 6 сентября в Гостином Дворе пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. Литературные новинки привезут свыше 300 отечественных и зарубежных издателей, а для гостей подготовят сотни событий – от авторских встреч и презентаций до профессиональных дискуссий и спецпроектов. Почетным гостем ММКЯ в этом году выступит Китай.
Какие форматы и темы станут ключевыми в этом году? Что представит в рамках своей программы делегация Китайской Народной Республики? Как будут развиваться совместные издательские проекты и перспективы культурного сотрудничества?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали:
- директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Григорьев;
- инспектор II ранга управления импорта и экспорта Государственного управления по делам печати и публикаций КНР Цянь Шужэнь;
- заместитель генерального директора Китайской корпорации по импорту и экспорту книг Лэй Цзяньхуа;
- директор Московской международной книжной ярмарки, генеральный директор Дирекции международных книжных выставок и ярмарок Елена Гребенева;
- программный директор Московской международной книжной ярмарки Татьяна Восковская.