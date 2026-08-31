Жителям столицы рассказали о программе 39-й Московской международной книжной ярмарки

С 2 по 6 сентября в Гостином Дворе пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. Литературные новинки привезут свыше 300 отечественных и зарубежных издателей, а для гостей подготовят сотни событий – от авторских встреч и презентаций до профессиональных дискуссий и спецпроектов. Почетным гостем ММКЯ в этом году выступит Китай.

Какие форматы и темы станут ключевыми в этом году? Что представит в рамках своей программы делегация Китайской Народной Республики? Как будут развиваться совместные издательские проекты и перспективы культурного сотрудничества?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали: