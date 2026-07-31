Роспотребнадзор встал на сторону обманутых клиентов фитнес-клуба в Москве

Роспотребнадзор поможет вернуть деньги клиентам так и не открывшегося фитнес-клуба на Беломорской улице в Москве. Ведомство взяло ситуацию на контроль и окажет помощь в подготовке коллективного иска.

Абонементы в фитнес-центр начали продавать еще в январе, однако обещанный в июне запуск не состоялся. По словам пострадавших, без денег и тренировок остались более 200 человек.

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