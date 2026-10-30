30 октября, 14:45Происшествия
Катер с россиянами взорвался на Бали
Катер с россиянами взорвался на Бали. Об этом пишут в социальных сетях. Отдыхающим, которые вместе с гидом, отправились в частный тур, пришлось прыгать за борт и больше часа ждать эвакуации. Их подобрало проходившее мимо такое же судно.
Сами туристы не пострадали, но капитана госпитализировали с серьезными ожогами ног. По предварительным данным, взорвался аккумулятор в кормовой части катера. Полиция начала расследование.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.