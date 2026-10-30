Катер с россиянами взорвался на Бали. Об этом пишут в социальных сетях. Отдыхающим, которые вместе с гидом, отправились в частный тур, пришлось прыгать за борт и больше часа ждать эвакуации. Их подобрало проходившее мимо такое же судно.

Сами туристы не пострадали, но капитана госпитализировали с серьезными ожогами ног. По предварительным данным, взорвался аккумулятор в кормовой части катера. Полиция начала расследование.

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