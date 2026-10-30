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30 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 октября

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Наиболее плотное движение в Москве 30 октября наблюдается на Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, на Савеловской, Тульской и Рижской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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