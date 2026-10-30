Телескопы запечатлели выброс крупного протуберанца размером около полумиллиона километров

Телескопы запечатлели выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров. Протуберанцы – это темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца.

В отличие от земных облаков, они не перемещаются, а под воздействием магнитного поля стоят на месте, но могут расти и увеличиваться. Иногда при этом вырастают гигантские структуры размером до 1 миллиона километров.

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