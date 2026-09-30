Пилот FlyDubai, раненный во время полета, оказался гражданином Индии

Пилот FlyDubai, получивший ранение во время полета, оказался гражданином Индии, сообщили индийские СМИ. Сведений о состоянии пострадавшего пока нет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти Саудовской Аравии арестовали и допросили напавшего пилота, он оказался гражданином Омана.

Министр обороны Израиля назвал произошедшее попыткой теракта, целью которой было устроить крушение лайнера. Пассажиры рейса уже вылетели из Саудовской Аравии в Тель-Авив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.