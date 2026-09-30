Владельца Anex Tour задержали в Анталье

В Анталье задержали владельца турагентства Anex Tour Нешета Кочкара. Он стал подозреваемым по делу, связанному с наркотиками и организацией проституции. Турецкие правоохранители выдали ордера на задержание 20 человек. При этом в Российском союзе туриндустрии заявили, что задержание Кочкара не повлияет на работу компании в России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что публикация одного из турецких СМИ пока не подтверждена, поэтому туристам рекомендуют ориентироваться на официальную информацию.

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