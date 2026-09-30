В депо Домодедово начали подготовку транспорта к зиме

В депо Домодедово МЖД готовят транспорт к зимнему сезону. Специалисты проводят герметизацию ящиков новым методом и обслуживают калориферные установки, которые отвечают за температуру в салоне. Особое внимание уделяют комфорту пассажиров и безотказной работе транспорта.

В московском метро до середины ноября установят более 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях. Сейчас уже установлено более 1,7 тысячи таких дверей. Они помогают сохранять тепло и защищают пассажиров от сквозняков.

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