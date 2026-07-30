Милонов поддержал инициативу о реестре нянь на "Госуслугах"

В Госдуме предложили создать на портале "Госуслуги" единый реестр нянь, где родители смогут проверить личность кандидата, его паспортные данные, санитарную книжку, наличие судимости и даже отзывы. Инициативу поддержал зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов, который отметил, что сейчас при найме няни родители не могут получить объективную информацию о человеке, которому доверяют ребенка.

Депутат также предложил дать родителям возможность проверять образование специалиста, если они хотят нанять не просто няню, а гувернантку или репетитора. При этом депутат отметил, что доступ к данным должен быть строго ограничен, чтобы не нарушать права соискателей.

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