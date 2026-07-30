Юристы не советуют переводить деньги через Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов, однако это решение касается лично его, а не самого мессенджера. Им можно продолжать пользоваться, вести каналы и переписываться.

Росфинмониторинг подчеркнул, что платформа еще не признана экстремистской, поэтому наказания за премиум-подписку и другие платежи не предусмотрены. Однако юристы советуют не совершать денежных переводов через Telegram, так как это могут интерпретировать как финансирование терроризма.

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