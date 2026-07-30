Экспорт бензина и дизеля ограничат с 1 августа

В России ограничат экспорт бензина и дизеля. Запрет начнет действовать с 1 августа и продлится до 31 января 2027 года.

Отдельные меры предусмотрели для аграриев в период уборочной кампании. До 1 ноября для них будет действовать особый порядок поставок топлива. Минэнерго РФ, Минсельхоз России, регионы и нефтяные компании заключат соглашения, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей необходимыми объемами топлива.

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