Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве внедрят новый цифровой инструмент для более эффективного управления больницами. Специалисты могут самостоятельно анализировать информацию о госпитализациях, операциях, диагностиках и назначениях. Для аналитических команд стационаров стартовал конкурс: они смогут разработать собственные решения.

"В столице мы создаем все условия для внедрения новых хирургических методик. Специалисты НИИ имени Склифосовского помогли пациенту из другого региона с редким осложнением –желудочно-плевральным свищом. Они применили новую комбинацию малоинвазивных методов – вакуумную терапию и эндоскопическое ушивание. Ранее такое сочетание в России не использовалось. Его применение позволило устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Методика открывает новые возможности для помощи пациентам с редкими и тяжелыми посттравматическими осложнениями", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В отборе приняло участие более 10 тысяч школьников и студентов колледжей столицы, из которых выбрали 14 ребят. Уже в августе они отправятся в самую крайнюю точку России – мыс Челюскин.