Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 14:30

Технологии

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Сергей Собянин рассказал, как пациентам помогает проект "Умная госпитализация"

"Новости дня": стационары Москвы подключили к цифровым данным пациентов в ЕМИАС

Собянин: Москва помогает регионам успешно использовать ИИ в лучевой диагностике

В больницах Москвы внедрили новый формат работы с цифровыми данными

"Новости дня": капли для лечения глаукомы и катаракты начали выпускать в Москве

Врачи Склифа впервые в РФ применили новую методику лечения редкого осложнения после ДТП

Врачи НИИ имени Склифосовского применили новый метод лечения редкого осложнения

"Миллион вопросов": врач объяснила, какие анализы помогут вовремя выявить диабет

Профилактика здоровья станет главной темой программы "Миллион вопросов"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве внедрят новый цифровой инструмент для более эффективного управления больницами. Специалисты могут самостоятельно анализировать информацию о госпитализациях, операциях, диагностиках и назначениях. Для аналитических команд стационаров стартовал конкурс: они смогут разработать собственные решения.

"В столице мы создаем все условия для внедрения новых хирургических методик. Специалисты НИИ имени Склифосовского помогли пациенту из другого региона с редким осложнением –желудочно-плевральным свищом. Они применили новую комбинацию малоинвазивных методов – вакуумную терапию и эндоскопическое ушивание. Ранее такое сочетание в России не использовалось. Его применение позволило устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Методика открывает новые возможности для помощи пациентам с редкими и тяжелыми посттравматическими осложнениями", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В отборе приняло участие более 10 тысяч школьников и студентов колледжей столицы, из которых выбрали 14 ребят. Уже в августе они отправятся в самую крайнюю точку России – мыс Челюскин.

Читайте также
медицинатехнологииобразованиеобществогородвидео

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика