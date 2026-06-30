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30 июня, 23:00

Спорт

Российских фигуристов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

Российских фигуристов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

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Российских фигуристов допустили до участия в соревнованиях в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако неизвестно, разрешено ли тренерам или специалистам по подготовке льда сопровождать команду.

Кроме того, из-за позиции Евросоюза, который обсуждает ограничение выдачи туристических виз россиянам, могут возникнуть сложности даже с рабочими визами для спортсменов и персонала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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