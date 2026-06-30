Новый плавучий причал в Москве сможет вместить около 40 пассажиров

Новый плавучий причал в Москве сможет одновременно вместить около 40 пассажиров. Его откроют рядом с действующим причалом "Киевский". Сейчас специалисты завершают настройку оборудования, включая турникеты, коммуникации и электронные системы.

На платформе площадью 80 квадратных метров оборудуют зону ожидания, установят вендинговые аппараты и уборные. До конца года на маршруте также планируют открыть причалы "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи Пруды".

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