Сессия для активистов "Именной стипендии правительства Москвы" прошла в столице

В Москве состоялась тематическая встреча для активистов программы "Именная стипендия правительства Москвы". В ней приняли участие порядка 100 студентов столичных университетов. Ключевыми темами стали развитие ИТ-сферы, а также современные вызовы отрасли, в числе которых противодействие кибератакам и совершенствование механизмов защиты от цифрового мошенничества.

Приглашенным экспертом стал Герой России, участник СВО Эдуард Казымов. По его словам, способствовать решению задач по противодействию кибератакам и интернет-мошенникам призван проект "Цифровой щит", который предполагает комплексный подход к защите данных: от подготовки квалифицированных специалистов до внедрения образовательных программ по кибербезопасности для жителей разного возраста и масштабирования практик противодействия киберугрозам, уже апробированных в столице.

"Обеспечение цифровой безопасности становится общей задачей всего российского ИТ-сообщества. На практике мы видим, что киберугрозы становятся более изощренными. Мошенники все чаще используют методы социальной инженерии и фишинговые рассылки, оказывая психологическое давление. Поэтому критически важно выстраивать комплексную защиту. С одной стороны, опираться на профессионалов, которые хорошо понимают устройство цифровой инфраструктуры и способы кибератак. Также необходимо повышать уровень цифровой грамотности: соблюдение базовых правил кибербезопасности обеспечат защиту от интернет-мошенников. В рамках проекта "Цифровой щит" особое внимание уделяется просвещению горожан. Волонтеры помогают разобраться в базовых принципах кибербезопасности: распознавать подозрительные сообщения, фишинговые ссылки, поддельные сайты и другие признаки мошенничества. Следующим шагом должно стать создание адресных методических материалов для жителей разного возраста", – отметил Казымов.

Как отметил эксперт, проект "Цифровой щит" дополняет уже существующую в Москве систему просвещения в сфере цифровой безопасности. Город последовательно развивает программы, рассчитанные на разные аудитории: школьников, подростков, родителей и жителей старшего поколения. Работа по защите граждан в цифровой среде встроена в задачи национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Одним из наиболее востребованных стал проект "Перезвони сам". Он реализуется с декабря 2022 года по совместной инициативе правительства Москвы и Главного управления министерства внутренних дел РФ по городу Москве. В рамках инициативы специалисты разбирают реальные кейсы: от защиты детей от кибербуллинга до выявления мошеннических схем под видом благотворительности или предложений о работе. Закрепить навыки помогает интерактивный тренажер "Безопасный клик", моделирующий реальные ситуации с поддельными сайтами.

С момента запуска проекта для жителей провели порядка 30 мероприятий: лекций, семинаров и интерактивных игр. Суммарное число просмотров записей превысило 1,8 миллиона. Востребованность городского подхода подтверждают и профессиональные награды. "Перезвони сам" получил премию "Золотой сайт" и премию Рунета в номинации "Информационная безопасность", а также награду конкурса МВД "Щит и перо" и Кубок информационной безопасности регионов. Параллельно образовательные форматы развиваются и в других городских программах: лекции по цифровой грамотности в "Московском долголетии" посещают свыше 22 тысяч человек.

Программа "Именная стипендия правительства Москвы" существует с 2003 года. Звания именных стипендиатов каждый учебный год удостаиваются около 2 тысяч учащихся различных столичных вузов. Благодаря программе активные студенты получают дополнительную возможность участвовать в городских мероприятиях и проектах, общаться с экспертами в различных областях и руководителями городских структур. Для учащихся вузов регулярно организуют различные мероприятия: от тематических встреч до командных сессий. Студенты также реализуют собственные проекты и инициативы.

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