Собянин: реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года

Реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца этого года. Как отметил Сергей Собянин в мессенджере МАХ, это улучшит транспортную доступность спортивного комплекса на Воробьевых горах, корпусов МГУ, Московского дворца пионеров и других объектов.

Руководитель ГБУ "Гормост" Олег Машошин сообщил, что работы начались в сентябре 2025 года. Первый этап полностью завершен, ведется монтаж главных балок пролетного строения, старое постройка демонтирована. Работы проводятся без перекрытия движения.

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