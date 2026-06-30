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30 июня, 07:45

В мире

В Дубае ввели сокращенную рабочую неделю из-за жары

В Дубае ввели сокращенную рабочую неделю из-за жары

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В Дубае из-за жары введена четырехдневная рабочая неделя для сотрудников госучреждений. Выходными станут дни с пятницы по воскресенье.

Аномальная жара сохраняется и в Европе. Пик циклона сместился в центральную и восточную части региона. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Польше, Венгрии, Румынии и Хорватии, где введен максимальный уровень погодной опасности.

В Италии высокая температур воздуха сохраняется уже вторую неделю, а питьевая вода стала одним из самых востребованных товаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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