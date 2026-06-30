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30 июня, 07:45

Туризм

Россиянам напомнили о правилах путешествий с питомцем

Россиянам напомнили о правилах путешествий с питомцем

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Во время поездок с питомцами важно соблюдать правила, которые отличаются для путешествий по России и для выезда за границу. Внутри страны обычно достаточно ветеринарного паспорта с отметками о прививках.

Для зарубежных поездок требуется более тщательная подготовка. Животное должно быть чипировано, нужно пройти тест на антитела и оформить международный ветеринарный сертификат. Перед дорогой также стоит заранее уточнить требования перевозчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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