30 мая, 16:15

Общество

Минздрав России утвердил обновленный перечень медицинских должностей

Минздрав России утвердил обновленный перечень медицинских должностей

Минздрав РФ утвердил обновленный перечень медицинских должностей, исключив 16 специальностей и добавив 11 новых. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Среди новых специализаций – врач по медицине здорового долголетия, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации и нутрициолог. При этом из перечня исключаются, в частности, диабетологи, микологи, протезисты, подростковые терапевты и зубные врачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

