Дезинфектолог назвал лучшие средства защиты от комаров

Для защиты от комаров рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать москитные сетки даже на верхних этажах, поскольку потоки воздуха способны поднимать насекомых на большую высоту. Об этом рассказал врач‑дезинфектолог Николай Дубинин.

По его словам, в квартире наиболее эффективно работают электрофумигаторы, а в местах без доступа к электричеству, например в походах, используют спирали.

