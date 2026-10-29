Эксперт оценил возможность отключения незарегистрированных смартфонов от Сети

Операторы связи технически могут ограничивать доступ незарегистрированных смартфонов к мобильным сетям. Об этом заявил эксперт в сфере информационной безопасности Евгений Царев, комментируя возможное введение обязательной регистрации устройств, ввезенных в Россию без таможенного оформления.

По словам эксперта, система может принимать решение о допуске устройства в Сеть по определенным признакам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

