29 октября, 18:15Технологии
Эксперт оценил возможность отключения незарегистрированных смартфонов от Сети
Операторы связи технически могут ограничивать доступ незарегистрированных смартфонов к мобильным сетям. Об этом заявил эксперт в сфере информационной безопасности Евгений Царев, комментируя возможное введение обязательной регистрации устройств, ввезенных в Россию без таможенного оформления.
По словам эксперта, система может принимать решение о допуске устройства в Сеть по определенным признакам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.