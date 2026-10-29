Гости саммита "Россия – Африка" принимают участие в культурных мероприятиях в Москве

В рамках саммита "Россия – Африка" в Москве проходят культурные мероприятия с участием гостей из африканских стран. В частности, в столицу прилетел популярный детский танцевальный коллектив Ghetto Kids из Уганды. Они сняли несколько танцевальных роликов на Красной площади и на фоне небоскребов "Москва-Сити".

Кроме того, первые леди африканских государств посетили интерактивный музей "Фабрика шоколадных открытий" на ВДНХ. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.