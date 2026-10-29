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29 октября, 16:30

Политика

Гости саммита "Россия – Африка" принимают участие в культурных мероприятиях в Москве

Гости саммита "Россия – Африка" принимают участие в культурных мероприятиях в Москве

Для первых леди глав делегаций саммита "Россия – Африка" в Москве организовали программу

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Больше 3,5 тыс человек приняли участие в саммите "Россия – Африка"

Лидеры стран Африки начали прибывать на пленарное заседание саммита в Кремле

Делегации из других стран прибыли в Москву на саммит "Россия – Африка"

Саммит "Россия – Африка" продолжается в Москве

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В рамках саммита "Россия – Африка" в Москве проходят культурные мероприятия с участием гостей из африканских стран. В частности, в столицу прилетел популярный детский танцевальный коллектив Ghetto Kids из Уганды. Они сняли несколько танцевальных роликов на Красной площади и на фоне небоскребов "Москва-Сити".

Кроме того, первые леди африканских государств посетили интерактивный музей "Фабрика шоколадных открытий" на ВДНХ. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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