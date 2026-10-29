Москва вошла в пятерку самых востребованных направлений для поездок на Новый год. В топе также Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Отели тоже готовятся к праздникам – стоимость суток в гостиницах сейчас составляет 12,5 тысячи рублей. Такие данные приводят в Российском союзе туриндустрии. По сравнению с 2025 годом цены выросли на 12%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.