Подготовка брачного договора стала доступна на портале "Госуслуги"

Брачный договор теперь можно подготовить на портале "Госуслуги". Функция доступна как супругам, так и парам, которые только планируют заключить брак. Найти услугу можно во вкладке "Обращения к нотариусу".

Заключить договор можно в любой момент, в том числе до регистрации брака. По словам адвоката Елены Сениной, в период брака в документ также можно вносить изменения по взаимному согласию супругов.

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