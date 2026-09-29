Импортные БАДы подорожают из-за новой пошлины в России

Импортные БАДы из недружественных стран подорожают из-за новой ввозной таможенной пошлины в 35%. Она начнет действовать с 2 октября и будет применяться к продукции, которая маркируется в системе "Честный знак". По мнению аналитиков, для покупателей рост цены может составить 15–25%.

Импортные БАДы занимают менее трети российского рынка. Российские производители заявляют, что отечественная продукция может конкурировать с зарубежной по качеству и цене, а отрасль располагает необходимыми мощностями для импортозамещения.

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