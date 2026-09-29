Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 23:45

Общество

Импортные БАДы подорожают из-за новой пошлины в России

Импортные БАДы подорожают из-за новой пошлины в России

Температура воздуха в Москве днем 29 сентября составит 14–16 градусов

Сервисами МЭШ пользуются более 7 тысяч школ в 12 регионах РФ

Москва 24 приглашает зрителей принять участие в конкурсе "Районы, кварталы"

"Утро": бабье лето продолжится в Москве

"Утро": ясная погода и до 15 градусов ожидаются в Москве 29 сентября

"Качество жизни": врач рассказала про сдачу анализов

"Миллион вопросов": врач рассказала, как правильно заниматься ЛФК и восстанавливать мышцы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 сентября

"Утро": 12 градусов ожидается вечером 29 сентября в Москве

Импортные БАДы из недружественных стран подорожают из-за новой ввозной таможенной пошлины в 35%. Она начнет действовать с 2 октября и будет применяться к продукции, которая маркируется в системе "Честный знак". По мнению аналитиков, для покупателей рост цены может составить 15–25%.

Импортные БАДы занимают менее трети российского рынка. Российские производители заявляют, что отечественная продукция может конкурировать с зарубежной по качеству и цене, а отрасль располагает необходимыми мощностями для импортозамещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаиль ГубаевАнгелина Удовенко

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика