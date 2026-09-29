29 сентября, 11:45Транспорт
Зеленые кресты аптек могут вводить в заблуждение водителей в Москве
Зеленые кресты аптек могут вводить в заблуждение московских водителей. Некоторые автомобилисты принимают подсветку вывески за разрешающий сигнал светофора.
Автоэксперты отмечают, что водитель должен внимательно следить за сигналами светофора и соблюдать ПДД. Если водитель попадет в ДТП и скажет, что перепутал зеленый крест с сигналом светофора, это не отменит его вины.
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