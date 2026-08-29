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29 августа, 23:50

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Вторая акция "Ночь в поликлинике" прошла в Москве

Вторая акция "Ночь в поликлинике" прошла в Москве

Более 20 тысяч москвичей стали участниками "Ночи в поликлинике"

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В последнюю субботу лета десять столичных медицинских учреждений вновь изменили свой привычный облик, став культурными и образовательными пространствами. В Москве повторно прошла акция "Ночь в поликлинике".

Впервые это мероприятие состоялось 22 августа и привлекло более 8 тысяч москвичей. Всего за четыре часа на десяти площадках профилактику прошли в три раза больше горожан, чем за целый день во всех поликлиниках Москвы. Более половины участников были моложе 40 лет.

Культурная программа второй "Ночи в поликлинике" отличалась от первой, но тоже объединила интересное времяпрепровождение и заботу о здоровье. Например, филиал городской поликлиники № 5 на Большой Бронной стал центром релакса. Здесь прошли уроки йоги, мастер-класс "Мягкая сила покоя" и занятия с фитболом. Параллельно посетители могли узнать о программе "Московский чекап" и бесплатно пройти профилактическую диагностику.

На ночной прием отправилась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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