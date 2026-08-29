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29 августа, 09:30

Транспорт

Автовладельцы стали чаще покупать машины через маркетплейсы

Автовладельцы стали чаще покупать машины через маркетплейсы

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Автовладельцы стали чаще покупать машины через маркетплейсы. За последний год доля онлайн-продаж новых автомобилей увеличилась в 4,5 раза. Изменились и потребительские предпочтения.

Как отмечают в аналитическом агентстве "Автостат", главным трендом сезона стал рост популярности гибридов и электромобилей.

Поставки электрокаров этим летом выросли более чем вдвое: только за июль ввезли практически столько же экологичных машин, сколько за все предыдущее полугодие.
водителей привлекает, что электрокары экономят деньги на зарядке и дешевле в обслуживании, поэтому москвичи выбирают такие машины даже на вторичном рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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