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29 августа, 09:15

Транспорт

Сотни тысяч школьников, студентов колледжей и вузов пополнят пассажиропоток с 1 сентября

Сотни тысяч школьников, студентов колледжей и вузов пополнят пассажиропоток с 1 сентября

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Сотни тысяч школьников, студентов колледжей и вузов пополнят пассажиропоток с 1 сентября. Городской транспорт столицы к этому полностью готов.

Дептранс сообщает, что на линиях метро и трамвайных маршрутах сохранятся минимальные интервалы движения. Более 10 специальных утренних и вечерних маршрутов будут подъезжать прямо к учебным заведениям по всему городу. Это упростит школьникам и студентам поездки к месту их учебы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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