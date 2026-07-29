Лусик Карапетян стала фигуранткой по делу о мошенничестве блогера Хизри Запирова

Блогерша Лусик Карапетян проходит фигуранткой по делу о мошенничестве блогера-миллионника Хизри Запирова, она была его PR-менеджером. Девушку экстрадируют в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Генпрокуратура России.

В соцсетях Карапетян постила фото с атрибутами роскошной жизни и убеждала людей перечислять ей деньги для инвестирования в так называемые выгодные проекты. На уловку попались несколько человек. Сам Запиров вместе с помощником приговорен к 4 годам колонии.

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