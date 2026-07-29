Эксперт допустил новые ограничения Telegram в России

Мессенджер Telegram может столкнуться с новыми ограничениями в России, считает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, Павел Дуров не выполняет требования российских правоохранительных органов, поэтому вопрос о возможном признании мессенджера экстремистским остается открытым.

Сейчас размещение рекламы в Telegram по-прежнему разрешено, однако рекламодателям уже стоит искать альтернативные площадки, считает эксперт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.