Юрист рассказал, что делать при падении дерева на автомобиль

Непогода в столичном регионе спровоцировала волну происшествий. Юрист Роман Крастелев объяснил, как действовать, если на машину упало дерево.

Прежде всего необходимо зафиксировать инцидент. На месте должен быть составлен протокол, в котором будут отражены обстоятельства происшествия и причиненный ущерб.

После этого владелец машины может направить претензию потенциальному ответчику, например управляющей компании или организации, которая отвечает за содержание деревьев или конструкций. Если возместить ущерб в досудебном порядке не удастся, автовладелец вправе обратиться в суд.

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