Движение временно ограничат на Садовом кольце 1 августа. Это связано с проведением ночного велофестиваля и велогонки. Весь день нельзя будет проехать в районе Девичьего Поля от Зубовской улицы до Плющихи. С 15:00 движение будет ограничено от проезда Девичьего Поля до Садового кольца.

С 17:00 объезжать придется участок Большой Пироговской улицы от улицы Еланского до Зубовской улицы. Подробную схему ограничений можно найти на сайте ЦОДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.