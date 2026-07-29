Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по легкой атлетике

Москвичей приглашают на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". В павильоне "Экстрим" на стадионе "Авангард" 29 июля пройдут занятия по воркауту, а на стадионе "Свиблово" – по легкой атлетике.

На площадке проекта "На высоте" состоится тренировка по танцевальному фитнесу. В водно-спортивном комплексе "Буревестник" все желающие смогут попробовать сапбординг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.