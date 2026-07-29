Депутаты ГД предложили создать реестр нянь на портале "Госуслуги"

Депутаты Госдумы предложили создать на портале "Госуслуги" единый реестр нянь. По мнению авторов инициативы, поиск помощников через частные объявления может быть небезопасным. Новый сервис позволит проверять образование кандидатов, наличие судимости и медицинских противопоказаний.

В Совете Федерации идею раскритиковали. Там считают, что перегружать портал дополнительными функциями не стоит, а для поиска няни надежнее обращаться в специализированные агентства.

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